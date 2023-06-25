Педофил надругался над 10-летними российскими школьницами и дал им по 800 рублей

В Подмосковье педофил надругался над двумя 10-летними школьницами и дал им по 800 рублей

В Подмосковье полиция ищет педофила, который надругался над двумя 10-летними школьницами, после чего дал им по 800 рублей за молчание. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По сведениям канала, преступление было совершено в Щелкове. Неизвестный мужчина со светлыми волосами подошел к четырем девочкам, играющим на детской площадке. Две подруги сразу убежали, а две школьницы остались.

Педофил сначала показал им свой половой орган, а затем, запугав, сказал идти за ним в безлюдное место. Там он совершил в отношении девочек насильственные действия сексуального характера, после чего дал им по 800 рублей за то, чтобы они не рассказывали об этом близким. Девочки все равно сообщили родителям о произошедшем, а те обратились в полицию.

Сейчас сотрудники МВД ищут светловолосого мужчину ростом примерно 173 сантиметра. В момент знакомства с девочками на нем были бежевые шорты, футболка и черные сандалии.