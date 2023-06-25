Умер соавтор Конституции и один из основателей «Яблока» Шейнис

Соавтор Конституции РФ и один из основатель «Яблока» Шейнис умер в возрасте 92 лет

В возрасте 92 лет скончался соавтор Конституции России, один из основателей политической партии «Яблоко» Виктор Шейнис. Об этом сообщается на сайте «Яблока».

«25 июня на 93 году жизни скончался Виктор Леонидович Шейнис, член Федерального политического комитета партии "Яблоко", депутат Государственной Думы первых двух созывов, один из авторов российской Конституции», — сказано в сообщении.

О месте и времени прощания с политиком в партии пообещали сообщить дополнительно.

Виктор Шейнис родился 16 февраля 1931 года в Киеве, окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета. В 1966 году стал кандидатом, а в 1982-м — доктором экономических наук.