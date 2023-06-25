Ценам на такси предрекли рост в несколько раз

«Известия»: такси в России может подорожать в несколько раз

В России осенью могут вырасти расценки на такси. Об этом пишут «Известия».

Изданию стало известно, что с сентября планируется изменить правила для агрегаторов такси, по которым для служб заказа такси предусмотрены штрафы за передачу заказов водителям без официальной лицензии. Так, для физических лиц штраф составит до трех тысяч рублей, а для юридических — до 200 тысяч.

Опрошенные эксперты предположили, что рынок рискует значительно сократиться, поскольку сейчас лицензия на пассажирские перевозки имеется лишь у одного из пяти таксистов. Гендиректор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев допустил рост стоимости поездок минимум в два раза, а независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов считает, что цены способны взлететь пятикратно.

18 мая Национальный совет такси пожаловался в администрацию президента (АП) на резкое подорожание полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) на автомобили такси. Тогда отмечалось, что стоимость страховки для такси в ряде регионов доходит до 160 тысяч рублей. Доход перевозчиков до вычета налогов в небольших городах в 2021 году составлял 36 тысяч рублей в месяц.