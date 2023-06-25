Российские войска сбили ракету «Точка-У» и снаряд системы HIMARS ВСУ

МО: российские средства ПВО перехватили ракету «Точка-У» и снаряд РСЗО HIMARS ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили выпущенную Вооруженными силами Украины (ВСУ) тактическую ракету «Точка-У». Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщили журналистам в Минобороны России.

Кроме того, в российском оборонном ведомстве сообщили, что российские войскам удалось сбить реактивный снаряд системы залпового огня (РСЗО) HIMARS ВСУ. Также за минувшие были уничтожены четыре украинских беспилотника в районах села Коломыйчиха в Луганской народной республике (ЛНР), а также города Соледар, сел Бахмутское и Новопетриковка в Донецкой народной республике (ДНР).

Помимо этого, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Канашенков сообщил, что Вооруженные силы России отразили 10 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска. Он отметил, что в течение суток ВСУ наступали на донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях.