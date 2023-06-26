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09:36, 26 июня 2023Силовые структуры

Частный детектив стал фигурантом уголовного дела после слежки за россиянкой

Российский детектив организовал слежку за женщиной и стал фигурантом уголовного дела

Фото: Craig Whitehead / Unsplash

В Архангельской области частный детектив стал фигурантом уголовного дела. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в 2022 году в Северодвинске мужчина принял заказ на слежку за 25-летней женщиной. Он установил на ее автомобиль трекер, который купил в интернете для сбора информации о ее передвижениях и контактах. С помощью устройства он дистанционно следил за объектом и мог контролировать акустическую обстановку вокруг.

Преступление вскрылось благодаря сотрудникам регионального управления ФСБ. Теперь детективу предстоит ответить по статьям о незаконном приобретении спецсредств для получения информации и о совершении частным детективом действий, выходящих за пределы установленной детективной деятельности, повлекшей нарушение прав граждан.

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    Владимир Седов
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