Частный детектив стал фигурантом уголовного дела после слежки за россиянкой

Российский детектив организовал слежку за женщиной и стал фигурантом уголовного дела

В Архангельской области частный детектив стал фигурантом уголовного дела. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в 2022 году в Северодвинске мужчина принял заказ на слежку за 25-летней женщиной. Он установил на ее автомобиль трекер, который купил в интернете для сбора информации о ее передвижениях и контактах. С помощью устройства он дистанционно следил за объектом и мог контролировать акустическую обстановку вокруг.

Преступление вскрылось благодаря сотрудникам регионального управления ФСБ. Теперь детективу предстоит ответить по статьям о незаконном приобретении спецсредств для получения информации и о совершении частным детективом действий, выходящих за пределы установленной детективной деятельности, повлекшей нарушение прав граждан.

