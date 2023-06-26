Россиянин поджег мужчину и выстрелил в женщину из-за подозрений в воровстве

В Приморье мужчина поджег соседа из огнемета и ранил женщину гарпуном из-за воровства

В Приморье один дачник напал на другого из-за воровства электроэнергии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, в поселке Трудовое на улице Василия Рябова мужчина стал пугать соседа самодельным огнеметом. Сельчане пытались усмирить вооруженного и забрать опасный предмет. Тогда фигурант выстрелил в обидчика. Отмечается, что его госпитализировали с 60 процентами ожогов тела. На этом россиянин не остановился. Он выстрелил из ружья для подводной охоты в председателя садового товарищества. Гарпун пробил женщине шею, сейчас она уже прооперирована.

«Причиной ссоры стало выявление нерационального использования электричества подозреваемым», — уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Приморскому краю.

По факту произошедшего возбудили дело. Нападавший также находится в больнице.

