Полиция задержала похитивших у россиян около 40 миллионов рублей мошенников

В Уфе задержали восьмерых участников ОПГ, похитивших у россиян около 40 миллионов рублей

В Уфе полиция Красноярска и Башкортостана совместно задержала восьмерых предполагаемых участников организованного преступного сообщества (ОПГ), которые подозреваются в похищении у россиян около 40 миллионов рублей под предлогом биржевой торговли. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, ОПГ действовала в Красноярске с января 2021 по март 2022 года. Аферисты звонили местным жителям и предлагали им хорошо оплачиваемую работу с минимальным объемом обязанностей. Тем, кто соглашался, рекомендовали пройти обучение торговле на финансовом рынке.

Новых работников убеждали положить деньги на брокерские счета, обещая крупные доходы. Средства попадали под контроль задержанных, поэтому самостоятельно вывести их обратно граждане не могли. Далее злоумышленники заявляли, что из-за нестабильности рынка валют вложения оказались неудачными и вернуть инвестиции не выйдет. Так мошенники получили примерно 40 миллионов рублей.

Полиции удалось установить личности участников ОПГ, однако они скрылись от следствия и были объявлены в федеральный розыск. Через какое-то время мужчины начали работать по похожей схеме в Башкортостане. Они арендовали офис в Уфе и снова стали искать желающих быстро заработать. В результате их задержали полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии. В офисе и квартирах мошенников обнаружили и изъяли 160 сим-карт, 950 тысяч рублей, 17 тысяч долларов, технику и другие предметы. На три их автомобиля наложен арест.

Следователи возбудили 48 уголовных дел по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Фигуранты также подозреваются в организации преступного сообщества и участии в нем. Их доставили в Красноярск и отправили под стражу.