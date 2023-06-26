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11:20, 26 июня 2023Силовые структуры

В ЛНР осудили на 15 лет военного ВСУ за попытку сжечь мирных жителей

В ЛНР осудили на 15 лет украинского военнослужащего, пытавшегося сжечь мирных жителей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Луганской народной республике (ЛНР) суд приговорил к 15 годам лишения свободы огнеметчика 81-й аэромобильной десантно-штурмовой бригады Евгения Козлова, пытавшегося сжечь мирных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной военной прокуратуре.

Мужчина признан виновным по ряду статьей УК РФ, в том числе по части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, военный исполнял приказ об уничтожении граждан ЛНР. Он дважды выстрелил из огнемета РПВ-16 по пассажирскому микроавтобусу с информационным обозначением «Люди», в салоне которого находились пять местных жителей.

Отмечается, что автобус загорелся и одна из пассажирок пострадала.

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    Екатерина Власова
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