В ЛНР заявили о резкой активизации украинских ДРГ
Марочко заявил о резкой активизации украинских ДРГ на краснолиманском направлении
На краснолиманском направлении резко активизировались украинские диверсионно-раведывательные группы (ДРГ). Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.
По его словам, на сватовско-кременском участке фронта отмечается четырехкратное увеличение действий ДРГ по сравнению с прошлой неделей.
Он заявил, что это связано с наступательными действиями Вооруженных сил Украины и их попытками прорвать российскую оборону.
Ранее Марочко сообщил, что Вооруженные силы России пресекли попытки наступления ВСУ на Артемовск (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут). По его словам, наступление противника отразили авиация, артиллерия и ракетные войска.