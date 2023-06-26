Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:25, 26 июня 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о резкой активизации украинских ДРГ

Марочко заявил о резкой активизации украинских ДРГ на краснолиманском направлении

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

На краснолиманском направлении резко активизировались украинские диверсионно-раведывательные группы (ДРГ). Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, на сватовско-кременском участке фронта отмечается четырехкратное увеличение действий ДРГ по сравнению с прошлой неделей.

Он заявил, что это связано с наступательными действиями Вооруженных сил Украины и их попытками прорвать российскую оборону.

Ранее Марочко сообщил, что Вооруженные силы России пресекли попытки наступления ВСУ на Артемовск (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут). По его словам, наступление противника отразили авиация, артиллерия и ракетные войска.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    В Москве отменили режим КТО
    Частный детектив стал фигурантом уголовного дела после слежки за россиянкой
    Москвичей предупредили о ливнях и грозах в последние дни июня
    Российский стилист назвал самые модные прически на осень
    В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов
    Трамп обвинил американские СМИ в замалчивании скандала вокруг Байдена
    В ДНР рассказали об обстановке на флангах в Артемовске
    Названа дата проведения выпускного в Москве
    Названы самые высокооплачиваемые профессии в России
    В ЛНР заявили о резкой активизации украинских ДРГ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.