В ЛНР заявили о резкой активизации украинских ДРГ

Марочко заявил о резкой активизации украинских ДРГ на краснолиманском направлении

На краснолиманском направлении резко активизировались украинские диверсионно-раведывательные группы (ДРГ). Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, на сватовско-кременском участке фронта отмечается четырехкратное увеличение действий ДРГ по сравнению с прошлой неделей.

Он заявил, что это связано с наступательными действиями Вооруженных сил Украины и их попытками прорвать российскую оборону.

Ранее Марочко сообщил, что Вооруженные силы России пресекли попытки наступления ВСУ на Артемовск (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут). По его словам, наступление противника отразили авиация, артиллерия и ракетные войска.