Россиянка решила подзаработать на инвестициях и потеряла два миллиона рублей

В Москве «брокер» развел на 2 миллиона рублей женщину, решившую заработать на инвестициях

В Москве «брокер» развел на два миллиона рублей жительницу района Чертаново, которая хотела подзаработать. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным канала, знакомая москвички рассказала, как ей удалось заработать на инвестициях. Женщина тоже захотела повысить свой доход по этой схеме, после чего подружка дала ей контакт проверенного брокера.

Сбережений у жительницы Чертаново не было, поэтому она взяла кредит и поехала на переговоры с брокером. Мужчина загрузил ей на телефон приложение с торгами и отправил ссылку, по которой можно вызвать курьера для передачи наличных денег.

После встречи с курьером на счету женщины появилось 18 тысяч долларов (более одного с половиной миллионов рублей по нынешнему курсу). При этом брокер заявил, что для успешных торгов этого мало — на счету должно быть минимум еще 500 тысяч рублей. Женщина не растерялась и взяла вдогонку два кредита. На счету стало 22 тысяч долларов (почти два миллиона рублей по нынешнему курсу).

Однако потом ей пришло сообщение о перезагрузке программы, после этого все деньги пропали и торговать стало нечем. Москвичка попыталась связаться с «брокером», но он ее заблокировал. Теперь в деле разбирается полиция.