Президент России Путин поблагодарил принявших правильное решение бойцов ЧВК «Вагнер»

Президент России Владимир Путин поблагодарил принявших правильное решение бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». С таким заявлением он выступил в экстренном обращении по российскому телевидению. Его трансляция также велась в Telegram-канале Кремля.

По словам президента, бойцов ЧВК пытались использовать втемную, однако они — как и раньше знали российские власти — оказались патриотами России.

«Благодарю тех солдат и командиров группы «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение — не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты», — обратился к бойцам ЧВК президент.

Вечером 23 июня глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в том, что те якобы нанесли удар по тыловым лагерям ЧВК. После этого он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам группировки. Позднее бойцы «Вагнера» появились в Ростове-на-Дону, также колонну с их техникой заметили на автодороге на пути к Москве. В ряде регионов был объявлен режим контртеррористической операции.

Позже Пригожин согласился остановить продвижение колонн техники по территории России и объявил, что его военные разворачиваются и направляются в полевые лагеря.