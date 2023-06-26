Полицейские ликвидировали четыре нарколаборатории и задержали 16 человек

В России сотрудники МВД ликвидировали четыре нарколаборатории и изъяли 150 кг мефедрона

Сотрудники МВД ликвидировали четыре нарколаборатории на территории России и задержали 16 предполагаемых участников преступного сообщества. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, криминальная структура работала с 2020-го по 2022 год. Она состояла из нескольких подразделений. Часть сообщников изготавливала мефедрон, другие распространяли его по России. В регионах местные дилеры продавали товар оптом и в розницу.

В 2022 году подозреваемые спрятали 3,5 килограмма мефедрона в кондиционере и попытались провезти его за границу, однако таможенники нашли нелегальный товар. Всего у участников сообщества изъяли 150 килограммов мефедрона и более двух тонн перекурсоров.

По решению суда задержанных участников поместили в СИЗО.