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16:33, 26 июня 2023Силовые структуры

Полицейские ликвидировали четыре нарколаборатории и задержали 16 человек

В России сотрудники МВД ликвидировали четыре нарколаборатории и изъяли 150 кг мефедрона

Кадр: МВД России

Сотрудники МВД ликвидировали четыре нарколаборатории на территории России и задержали 16 предполагаемых участников преступного сообщества. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, криминальная структура работала с 2020-го по 2022 год. Она состояла из нескольких подразделений. Часть сообщников изготавливала мефедрон, другие распространяли его по России. В регионах местные дилеры продавали товар оптом и в розницу.

В 2022 году подозреваемые спрятали 3,5 килограмма мефедрона в кондиционере и попытались провезти его за границу, однако таможенники нашли нелегальный товар. Всего у участников сообщества изъяли 150 килограммов мефедрона и более двух тонн перекурсоров.

По решению суда задержанных участников поместили в СИЗО.

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