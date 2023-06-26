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20:02, 26 июня 2023Силовые структуры

В Москве задержали пассажира такси с большой партией героина для перепродажи

В Москве задержали пассажира такси, который перевозил 2,5 кг героина для перепродажи

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Москве инспекторы ГИБДД изъяли у пассажира такси около двух с половиной килограммов героина. Об этом «Ленте.ру» сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

По его словам, госавтоинспекторы остановили автомобиль на восьмом километре МКАД для проверки документов, однако во время беседы с водителем они заметили в салоне взволнованного 32-летнего приезжего, которого решили досмотреть.

При досмотре силовики обнаружили в его рюкзаке крупную партию героина. По версии правоохранителей, мужчина собирался ее перепродавать. Его задержали и отправили под стражу. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статьям 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).

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    Варвара Митина
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