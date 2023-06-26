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16:41, 26 июня 2023Бывший СССР

Узбекистан опроверг отправку военных в Россию из-за мятежа ЧВК «Вагнер»

В Минобороны Узбекистана опровергли отправку военных в Россию из-за мятежа ЧВК «Вагнер»

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В Министерстве обороны Узбекистана опровергли сообщения об отправке военных в Россию из-за мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Заявление ведомства передает ТАСС.

В министерстве сообщили, что военнослужащим отказали в выезде из-за изменившейся ситуации и сообщения об их нахождении в России не соответствуют действительности.

Минобороны Узбекистана подчеркнуло, что политика страны в области обороны основывается на принципе невмешательства во внутренние дела других государств, и призвало СМИ и блогеров республики не искажать информацию.

Ранее основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина заметили в трехзвездочном отеле Green City на окраине Минска. В самой гостинице при этом не смогли подтвердить, что Пригожин остановился у них, сославшись на конфиденциальность информации о постояльцах.

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    Алевтина Запольская
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