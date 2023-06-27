Стало известно о просьбе Запада Киеву на фоне попытки мятежа в России

CNN: Запад отговаривал Украину от нанесения ударов по РФ при попытке мятежа ЧВК «Вагнер»

Союзники из ряда стран Запада отговаривали Украину от использования попытки мятежа в России, организованного главой частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным, для нанесения ударов внутри страны. Об этом стало известно американскому телеканалу CNN, который сослался на западного чиновника.

В публикации отмечается, что партнеры Киева опасались, что Украина и Запад выглядели бы как союзники Пригожина, которые угрожают суверенитету России. Чиновник, чье имя не называется, подчеркнул, что послание для Украины направили на уровне глав МИД, заместителей и через послов.

«Послание состояло в том, чтобы не раскачивать лодку там, это внутреннее дело России... Союзники предупреждали украинцев, чтобы они не провоцировали ситуацию. Используйте возможности на территории Украины, но не втягивайтесь во внутренние дела и не наносите удары по наступательным объектам внутри России», — отметил источник.

О начале мятежа глава ЧВК «Вагнер» объявил в ночь на 24 июня. Пригожин обвинил российских военных в ударе по тыловым лагерям компании и обещал ответить. Утром того же дня вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, также сообщалось о присутствии колонн ЧВК в Воронежской и Липецкой областях.