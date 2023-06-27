В России заявили о своевременности пропаганды многодетности

Депутат Госдумы Бессараб назвала правильной пропаганду многодетности в России

Пропаганда многодетности в России является своевременной, убеждена член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Своим мнением она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

Парламентарий заявил, что демографическая ситуация в России показывает, что многодетность должна как можно больше рекламироваться и стимулироваться государством.

Я считаю, что нужно развивать это направление и помогать семьям и морально, и материально Светлана Бессараб депутат Госдумы

«Материальная поддержка многодетных семей в течение последнего десятилетия развивается очень активно. Это предоставление земельных участков, возможность льготного ипотечного кредитования для многодетных семей, выплаты по кредиту в размере 450 тысяч рублей, безусловно, материнский семейный капитал, разного рода поддержка трудовая, пенсионная и многое другое», — сообщила Бессараб.

При этом депутат отметила, что государство не должно забывать и о моральной поддержке таких семей.

«Очень правильное решение было принято президентом о награждении матерей и отцов героев соответствующим орденом, который дает не только статус и материальную поддержку, но прежде всего это показатель заслуг перед Россией через многодетность», — заключила собеседница «Ленты.ру».

В мае председатель Комиссии ОП России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявлял, что падение рождаемости и рост преждевременной смертности, общественное неодобрение многодетности, а также пропаганда идеологий, отрицающих традиционные и семейные ценности, — проблемы, которые необходимо решать немедленно.

