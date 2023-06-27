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17:11, 27 июня 2023Интернет и СМИ

Объявления о приеме беженцев в российских регионах оказались фейковыми

Власти назвали фейковыми объявления об оплачиваемом приеме беженцев в российских регионах

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Власти назвали расклеенные в российских регионах объявления об оплачиваемом приеме беженцев фейком.

Листовки появились на улицах в Воронежской и Ростовской областях, соответствующие снимки опубликовали региональные сообщества во «ВКонтакте».

В объявлениях говорится, что в регионах запустили программу «Своих не бросаем» — местным жителям предлагают поселить у себя дома переселенцев из Белгородской и Курской областей, а также из Крыма. По словам авторов объявлений, за это полагаются выплаты, за которыми необходимо обратиться в департамент соцзащиты. Другой информации о программе в объявлениях нет.

В администрации Ростова-на-Дону сообщили, что листовки с предложением принять у себя жителей Крыма являются фейковыми. «Информируем вас, что эвакуация с полуострова не проходит, а указанный в листовке номер телефона принадлежит не «Департамент соцзащиты Ростовской области», как указано в сообщении, а Департаменту социальной защиты населения города Ростова-на-Дону. Более того, такого органа как «Департамент соцзащиты Ростовской области» не существует», — говорится в сообщении.

В администрации также уточнили, что вопросы беженцев находятся в ведении Минтруда региона. Не существует и указанной социальной программы. Полный перечень программ, действующих на территории Ростовской области, опубликован на официальном портале правительства региона.

В департаменте соцзащиты Воронежской области также опровергли сведения о программе «Своих не бросаем». «Данные объявления являются фейком. Просим быть более бдительными и ориентироваться на информацию из официальных источников», — сообщили в ведомстве.

Информация о том, что в Воронежской и Ростовской областях действует оплачиваемая программа по приему беженцев, не получила распространения в СМИ. Ряд изданий сообщили, что эти объявления являются фейковыми.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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