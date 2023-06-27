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14:42, 27 июня 2023Культура

Украинского актера покусали и избили в Дублине

Украинского актера Александра Грекова покусали и избили в Дублине

Фото: @aleksgrekov

23-летнего украинского актера Александра Грекова покусали и избили в Дублине после спектакля киевского театра. Об этом сообщает Irish Mirror.

По данным издания, сотрудник театра имени Леси Украинки вышел покурить у главного входа после постановки, где на него напали двое мужчин и три женщины. Злоумышленники начали отбирать у артиста сигареты.

«Они разбили бутылку об его голову… Еще какая-то девушка покусала его. Их было пятеро, двое мужчин и три женщины», — рассказала представитель украинского культурного учреждения Анастасия Павленко.

Сообщается, что актер был госпитализирован, ему наложили несколько швов на лицо.

Ирландский театр, в котором выступала труппа театра имени Леси Украинки, осудил действие нападавших и выступил «против издевательств и насилия такого рода». Злоумышленников разыскивают, расследование продолжается.

Ранее стало известно, что кинорежиссера Сергея Попова госпитализировали в Москве с травмой головы после драки.

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    Анастасия Астахова
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