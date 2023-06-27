Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:19, 27 июня 2023Культура

Раскритикованная украинцами Лобода извинилась

Раскритикованная украинцами певица Светлана Лобода извинилась

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Раскритикованная украинцами певица Светлана Лобода извинилась. Об этом сообщает «Царьград».

По данным издания, 25 июня исполнительница давала концерт в одном из парков Харькова. Там среди зрителей она увидела несовершеннолетнюю девушку с плакатом «Харьков без Лободы», после чего спросила у активистки, кто ее отправил на выступление и заплатил за эту акцию.

Реакция Лободы вызвала критику со стороны жителей Украины, и уже через день после концерта певица записала в своих социальных сетях видеообращение, в котором принесла девушке и ее родным извинения.

Артистка заявила, что жительница Харькова имеет право на свою позицию, а также добавила, что отреагировала на плакат подобным образом из-за волнения.

После начала спецоперации на Украине Лобода неоднократно выступала с критикой в адрес российской власти. В апреле 2022 года звезде запретили въезд в Россию на 50 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости
    Путин порассуждал о новом руководстве Минобороны из числа участников СВО
    Известные комики и блогеры проведут лекции для россиян
    Госдума разрешит жителям новым регионов не платить по долгам
    Путин порассуждал о последствиях в случае успеха мятежа
    IIHF проигнорировала россиянина в материале о предстоящем драфте НХЛ
    Раскритикованная украинцами Лобода извинилась
    Известная актриса призналась в приобретенном из-за Марка Захарова страхе
    Стилистка назвала россиянам одну неприемлемую вещь для офиса
    Путин пообещал поддержать семьи погибших при мятеже военнослужащих
    Путин заявил о полном обеспечении группы «Вагнер» за счет государства
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.