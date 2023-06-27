В Москве экс-охранник угнал у друга машину с миллионами рублей на покупку дома

В Москве бывший охранник угнал машину с 250 миллионами рублей на покупку дома

В Москве бывший сотрудник частного охранного предприятия (ЧОП) угнал у друга автомобиль Toyota Land Cruiser, в салоне которого лежало 250 миллионов рублей на покупку дома на Рублевском шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 37-летний владелец бизнеса по оптовой продаже автодеталей решил приобрести недвижимость на одном из самых дорогих направлений Московской области и попросил старшего брата передать деньги продавцу. Предприниматель отдал родственнику ключи от своего Toyota Land Cruiser, а также 190 миллионов рублей и 550 тысяч долларов. Перед сделкой мужчина также должен был забрать полтора миллиона рублей по адресу, который дал ему брат.

Брат бизнесмена решил не ехать на такое дело один, поэтому позвал с собой давнего друга, экс-охранника, у которого есть разрешение на травматическое оружие. Когда приятель вышел из машины в магазин, бывший чоповец пересел за руль и уехал в неизвестном направлении. Отвечать на звонки товарища мужчина перестал.

SHOT пишет, что силовики уже нашли автомобиль, который беглец с миллионами оставил в районе Кузьминок. Самого мужчину еще ищут.