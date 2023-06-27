Премьер Израиля встретится с Си Цзиньпином

Times of Israel: Нетаньяху поедет в Китай и встретится с Си Цзиньпином в июле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, ради чего планирует посетить Китай уже в июле, пишет издание The Times of Israel.

В ходе визита Нетаньяху встретится и с другими китайскими лидерами. Между офисами двух лидеров уже были проведены предварительные контакты для организации визита. Точные даты поездки пока также не называют, и ни Израиль, ни Пекин не объявляли о планах на такой визит.

Как сообщили израильские источники издания, причина в том, что Пекин все больше «обрастает своим весом в регионе». Израильский источник вместе с тем добавил, что поездка призвана продемонстрировать, что у израильского премьера есть дополнительные дипломатические варианты: это происходит на фоне того, как президент США Джо Байден дает понять, что не намерен приглашать Нетаньяху в Белый дом в ближайшем будущем.

Так, еще в марте Байден заявил, что премьер Израиля не будет приглашен в Вашингтон в ближайшее время в связи с протестами в его стране против судебной реформы

