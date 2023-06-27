Полковник заявил о планах ВСУ по минированию на купянском направлении

Полковник Алехин: ВСУ готовят «инженерный кулак» для минирования на купянском направлении

Полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили группировку на купянском направлении. Об этом он сообщил в беседе с Ura.ru.

Алехин заявил о планах ВСУ по минированию на купянском направлении и подчеркнул, что Киев готовит «инженерный кулак» с помощью специалистов из НАТО. Он отметил, что недалеко от Купянска находится поселок Великий Бурлук, где сосредоточена группировка противника.

«Туда доставляется инженерная техника, в первую очередь НАТОвского производства, и уже замечены инструкторы-саперы из Великобритании, США», — отметил Алехин.

Военный добавил, что инженерные подразделения обладают важным значением ходе боевых действий. По его мнению, сейчас ВСУ сфокусируются на обороне и будут думать, как именно минировать поля, а также рассмотрят подходы, всевозможные направления ударов с российской стороны.