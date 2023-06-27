Более 90 тысяч зрителей побывали на концертной серии Red Summer

Более 90 тысяч зрителей побывали на концертной серии разных жанров от Red Summer

Более 90 тысяч зрителей за семь лет побывали на музыкальных мероприятиях от Red Summer. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Концертная серия Red Summer существует с 2015 года и заслужила название "Концерты без крыши". Каждый год лайн-ап проекта удивляет и радует поклонников самых разных жанров», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что с годами растет и масштаб проекта. В 2023 году Line Up Group и МТС Live представят серию, которая пройдет в двух городах — Москве и Санкт-Петербурге — с 24 июня по 12 августа.

В столице основной локацией Red Summer станет «Красный Октябрь» — одно из самых главных арт-пространств в историческом центре Москвы. Второй площадкой будет клуб VK Gipsy, знаменитый своим панорамным видом и непривычными декорациями.

В Санкт-Петербурге серия концертов пройдет во «Дворе Гостинки» — уникальной площадке в самом сердце города, на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы.

В лайн-апе концертной серии в этом году такие артисты, как GONE.Fludd, Мот, Дельфин, Zivert, SQWOZ BAB, Моя Мишель, ANIKV и многие другие. Подробнее ознакомиться с программой и приобрести билеты на мероприятия от Red Summer можно по ссылке.

