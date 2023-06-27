Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
22:12, 27 июня 2023Культура

Более 90 тысяч зрителей побывали на концертной серии Red Summer

Более 90 тысяч зрителей побывали на концертной серии разных жанров от Red Summer

Фото: предоставлено организаторами RED SUMMER 2023

Более 90 тысяч зрителей за семь лет побывали на музыкальных мероприятиях от Red Summer. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Концертная серия Red Summer существует с 2015 года и заслужила название "Концерты без крыши". Каждый год лайн-ап проекта удивляет и радует поклонников самых разных жанров», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что с годами растет и масштаб проекта. В 2023 году Line Up Group и МТС Live представят серию, которая пройдет в двух городах — Москве и Санкт-Петербурге — с 24 июня по 12 августа.

В столице основной локацией Red Summer станет «Красный Октябрь» — одно из самых главных арт-пространств в историческом центре Москвы. Второй площадкой будет клуб VK Gipsy, знаменитый своим панорамным видом и непривычными декорациями.

В Санкт-Петербурге серия концертов пройдет во «Дворе Гостинки» — уникальной площадке в самом сердце города, на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы.

В лайн-апе концертной серии в этом году такие артисты, как GONE.Fludd, Мот, Дельфин, Zivert, SQWOZ BAB, Моя Мишель, ANIKV и многие другие. Подробнее ознакомиться с программой и приобрести билеты на мероприятия от Red Summer можно по ссылке.

Что думаешь? Оцени!
    Сергей Равин
    Обсудить
    Последние новости
    В США не зафиксировали перемещения российского ядерного оружия в Белоруссию
    Премьер Бельгии пообещал Украине членство в НАТО
    Нидерланды заявили о законном месте Украины в НАТО
    В Пентагоне заявили об отсутствии контактов с Россией во время попытки мятежа
    В Раде резко раскритиковали предложение о переименовании Запорожья
    Разведка США получила детали плана мятежа Пригожина
    Генсек НАТО призвал реально оценивать Россию
    В России пообещали продолжать разочаровывать русофобов
    Грузия вышла с первого места из группы с Португалией и Бельгией на молодежном ЧЕ
    Муж олимпийской чемпионки Липницкой приехал из зоны СВО
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.