Более 90 тысяч зрителей побывали на концертной серии Red Summer
Более 90 тысяч зрителей за семь лет побывали на музыкальных мероприятиях от Red Summer. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
«Концертная серия Red Summer существует с 2015 года и заслужила название "Концерты без крыши". Каждый год лайн-ап проекта удивляет и радует поклонников самых разных жанров», — говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что с годами растет и масштаб проекта. В 2023 году Line Up Group и МТС Live представят серию, которая пройдет в двух городах — Москве и Санкт-Петербурге — с 24 июня по 12 августа.
В столице основной локацией Red Summer станет «Красный Октябрь» — одно из самых главных арт-пространств в историческом центре Москвы. Второй площадкой будет клуб VK Gipsy, знаменитый своим панорамным видом и непривычными декорациями.
В Санкт-Петербурге серия концертов пройдет во «Дворе Гостинки» — уникальной площадке в самом сердце города, на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы.
В лайн-апе концертной серии в этом году такие артисты, как GONE.Fludd, Мот, Дельфин, Zivert, SQWOZ BAB, Моя Мишель, ANIKV и многие другие. Подробнее ознакомиться с программой и приобрести билеты на мероприятия от Red Summer можно по ссылке.