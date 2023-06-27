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09:56, 27 июня 2023Среда обитания

Предсказано будущее цен на жилье в Москве

Эксперт Летенков: цены на жилье в Москве вырастут

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Осенью 2023 года недвижимость в Москве начнет дорожать. Будущее цен на столичное жилье предсказал директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

«В ближайшие месяцы мы не ждем резкого изменения цен на квартиры. Однако уверены, что если спокойная ситуация сохранится, то осенью будет рост цен», — заявил Летенков. Он отметил, что в некоторых локациях стоимость жилья уже выросла. Эксперт ожидает, что цены на недвижимость вернутся к уровню конца 2021-го — начала 2022 года.

Рост цен затронет как первичный, так и вторичный рынки. У застройщиков осталось много квартир в уже сданных домах. Такие объекты перешли во вторичный сегмент, при этом строительным компаниям нужно продавать «вторичку» так, чтобы сохранить покупательский спрос на строящееся жилье. «В связи с этим застройщики будут делать снижения на строящиеся объекты, но при этом также они будут провоцировать общий рост цен, которая позволит рынку вернуться в ситуацию, когда "вторичка" вернется к положению более дорогой недвижимости по сравнению со строящейся», — заключил Летенков.

Ранее эксперты компании «Метриум» раскрыли стоимость самого дешевого жилья в новостройке Москвы. Таким объектом оказался апартамент за 2,9 миллиона рублей.

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    Александра Качан
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