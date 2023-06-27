Посол России заявил об интересе сербов к вступлению в НАТО

Посол России Боцан-Харченко: оппозиционные силы в Сербии призывают к членству в НАТО

Оппозиционные политические силы в Сербии демонстрируют интерес к вступлению страны в НАТО. Об этом заявил посол России в стране Александр Боцан-Харченко, передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, часть оппозиционно настроенных сербов считает необходимой позицию относительно членства в Сербии в Североатлантическом альянсе. Посол отметил, что эта часть общества «перевернула страницу» агрессии НАТО в 1999 году, призывает забыть о прошлом и смотреть вперед, повторяя тезисы американского посла в Белграде.

«При этом официальная линия Белграда в отношении НАТО остается прежней — это нейтральный статус страны», — подчеркнул Боцан-Харченко на сессии дискуссионного клуба «Валдай».

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова обвинила Евросоюз в стремлении раздробить Сербию, подталкивая ее к признанию государственности автономий. По словам Захаровой, в принятии политических решений «во главу угла еэсовцы ставят идеологию и геополитику», что потенциально превращает ЕС в инструмент США и НАТО.