Россиянин ударил ножом товарища за оскорбление сожительницы и попал в колонию

Под Тюменью осудили на четыре года мужчину, изрезавшего друга за оскорбление сожительницы

Ялуторовский районный суд приговорил к четырем годам лишения свободы мужчину, изрезавшего ножом товарища. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Россиянин признан виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, 7 апреля мужчины выпивали и поссорились. Тогда фигурант ударил друга ножом в грудь. Выяснилось, что потерпевший оскорбил сожительницу осужденного, а затем не соглашался уходить из дома.

Россиянин признал вину, извинился перед другом и выплатил ему 63 тысячи рублей.