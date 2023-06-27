Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:01, 27 июня 2023Силовые структуры

Россиянин ударил ножом товарища за оскорбление сожительницы и попал в колонию

Под Тюменью осудили на четыре года мужчину, изрезавшего друга за оскорбление сожительницы

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Ялуторовский районный суд приговорил к четырем годам лишения свободы мужчину, изрезавшего ножом товарища. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Россиянин признан виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, 7 апреля мужчины выпивали и поссорились. Тогда фигурант ударил друга ножом в грудь. Выяснилось, что потерпевший оскорбил сожительницу осужденного, а затем не соглашался уходить из дома.

Россиянин признал вину, извинился перед другом и выплатил ему 63 тысячи рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости
    В США не зафиксировали перемещения российского ядерного оружия в Белоруссию
    На Украине собрались переименовать Запорожье
    Разведка США получила детали плана мятежа Пригожина
    США приготовились объявить новые санкции против ЧВК «Вагнер»
    Овечкин занял второе место в рейтинге доверия среди подростков в России
    Агентов спецслужб США обвинили в вербовке российских сотрудников ООН на улицах
    США разрешили вывезти из страны российских дипломатов
    Россиянин ударил ножом товарища за оскорбление сожительницы и попал в колонию
    Зеленский уволил гендиректора «Укроборонпрома»
    Зеленский рассказал премьеру Норвегии о потребностях украинских войск
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.