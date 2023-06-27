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05:25, 27 июня 2023Мир

В постпредстве РФ при ООН заявили о попытках США вербовать российских дипломатов

Постпредство при ООН: спецслужбы США активизировали попытки вербовки российских дипломатов

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Спецслужбы США оказывают психологическое давление на сотрудников российского постпредства при ООН, сообщила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, попытки вербовки США сотрудников миссии РФ при ООН активизировались. По мнению Заболоцкой, США целенаправленно применяют к российским дипломатам целый комплекс мер и ограничений, направленных на снижение эффективности их взаимодействия с ООН.

«Как еще объяснить все более навязчивые вербовочные подходы местных спецслужб, которые подходят к сотрудникам на улице и в аэропорту», — заявила она. Сотрудник миссии уточнила, что спецслужбы призывают сотрудничать с Федеральным бюро расследований (ФБР). Заболоцкая указала, что российских дипломатов пытаются склонить к этому через контекстную рекламу в социальных сетях, Yahoo, YouTube, а также агитационные листовки, расклеенные на улице.

Ранее Центральное разведывательное управление (ЦРУ) создало Telegram-канал для вербовки россиян путем пропагандистских видео.

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    Марина Совина
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