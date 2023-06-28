В Карачаево-Черкесии пройдет чемпионат России по альпинизму

В Карачаево-Черкесии с 1 по 15 июля пройдет чемпионат России по альпинизму

Чемпионат России по альпинизму пройдет в горах Карачаево-Черкесии с 1 по 15 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Соревнования проводятся в честь 100-летия отечественного альпинизма в горном районе Узункол Карачаево-Черкесии.

«Участников будет порядка 70 человек — мастера спорта, кандидаты в мастера спорта и перворазрядники из разных регионов России, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ставрополя, Магадана», — сообщил председатель комиссии классического альпинизма, член правления Федерации альпинизма России, организатор чемпионата Александр Яковенко.

Спортсмены пройдут свыше 20 маршрутов различных категорий сложности. В реальном времени за происходящим будут следить члены судейской коллегии.

По словам Яковенко, соревнования в таком классе в Карачаево-Черкесии пройдут впервые с 2008 года. «Район интересный с особенностями рельефа, большое количество маршрутов высшей категории сложности, которые будут пролегать на вершины Карачаевского района республики», — отметил председатель комиссии.