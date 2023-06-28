Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:15, 28 июня 2023Моя страна

В Карачаево-Черкесии пройдет чемпионат России по альпинизму

В Карачаево-Черкесии с 1 по 15 июля пройдет чемпионат России по альпинизму

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Чемпионат России по альпинизму пройдет в горах Карачаево-Черкесии с 1 по 15 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Соревнования проводятся в честь 100-летия отечественного альпинизма в горном районе Узункол Карачаево-Черкесии.

«Участников будет порядка 70 человек — мастера спорта, кандидаты в мастера спорта и перворазрядники из разных регионов России, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ставрополя, Магадана», — сообщил председатель комиссии классического альпинизма, член правления Федерации альпинизма России, организатор чемпионата Александр Яковенко.

Спортсмены пройдут свыше 20 маршрутов различных категорий сложности. В реальном времени за происходящим будут следить члены судейской коллегии.

По словам Яковенко, соревнования в таком классе в Карачаево-Черкесии пройдут впервые с 2008 года. «Район интересный с особенностями рельефа, большое количество маршрутов высшей категории сложности, которые будут пролегать на вершины Карачаевского района республики», — отметил председатель комиссии.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Стало известно о гибели 14 военнослужащих при заходе ДРГ в Белгородскую область
    Артемий Лебедев предложил создать дома отдыха для блогеров
    Настасья Самбурская спародировала героиню Шэрон Стоун во время фотосессии
    Финляндия ужесточит въезд для нескольких категорий россиян
    Лавров заявил о невозможности отказаться от задач СВО
    Швейцария пока не присоединилась к новому пакету антироссийских санкций
    МИД России рассказал об открытости Путина к диалогу с Западом
    Лавров заподозрил ряд стран в отправке на Украину военных под видом наемников
    Месси снялся в сериале
    В МИД прокомментировали работу стран Африки с ЧВК «Вагнер»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.