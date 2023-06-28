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10:59, 28 июня 2023Силовые структуры

Российского полицейского осудили на 2,5 года за превышение полномочий

На Амуре дали 2,5 года полицейскому, присвоившему деньги после проверки игорного клуба

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Амурской области суд приговорил к 2,5 года лишения свободы бывшего полицейского за превышение полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 161 («Грабеж») и части 1 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ, он будет отбывать наказание в колонии-поселении. Кроме того, суд запретил ему два года занимать должности федеральной государственной гражданской службы.

По данным ведомства, в 2021 году фигурант работал в межрайонном отделе по борьбе с преступлениями в сферах металлургии, лесопромышленного комплекса и внешнеэкономической деятельности управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области. Он проверял игорные заведения в Благовещенске. Однако правоохранитель реализовывал проверки не в полном объеме, не оформлял нарушения. Это позволяло не привлекать организатора азартных игр к ответственности. Но изъятые деньги полицейский забирал себе.

«Преступление выявлено в рамках оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления ФСБ России по Амурской области», — уточняют в СКР.

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    Екатерина Власова
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