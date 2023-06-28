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19:54, 28 июня 2023Мир

Польское правительство ответило на размещение в Белоруссии ЧВК «Вагнер»

В правительстве Польши заявили об усилении границы с Белоруссией из-за ЧВК «Вагнер»
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Polish Prime Minister's Office / Reuters

Польша намерена усилить границу с Белоруссией из-за нахождении на ее территории боевых подразделений частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», заявил вице-премьер польского правительства и по совместительству глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Его цитирует РИА Новости.

«Потенциально мы имеем новую ситуацию в Белоруссии. Там, по имеющимся данным, находятся около 8000 солдат. Это элемент, угрожающий Украине, элемент, угрожающий Литве, и также угрожающий Польше», — сказал политик.

Качиньский пояснил, что усиление в ответ на размещение ЧВК означает «увеличение постоянно находящихся на границе сил и увеличение количества укреплений».

Ранее президент Польши Анджей Дуда также заявил о необходимости усилить «внешнюю границу ЕС» с Белоруссией из-за размещения там ЧВК «Вагнер». Он назвал присутствие вагнеровцев в Белоруссии потенциальной опасностью и признался, что понимания, чем они будут заниматься в республике, нет. По его мнению, данная ситуация должна быть рассмотрена и проанализирована НАТО.

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    Глеб Бажуткин
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