Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:14, 28 июня 2023Ценности

Дочь Джонни Деппа снялась в наряде на голое тело для Vogue

Дочь Джонни Деппа Лили-Роуз снялась в вязаном наряде на голое тело для Vogue Australia

Фото: Yara Nardi / Reuters

Франко-американская актриса и модель Лили-Роуз Депп снялась в откровенном наряде для глянцевого журнала Vogue Australia. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) издания.

24-летняя знаменитость предстала перед камерой в вязаной кофте на голое тело с глубоким декольте и пышной юбке. Ее образ дополнило массивное колье, украшенное сверкающими камнями. Кроме того, визажисты оформили ей сияющие стрелки на глазах и нанести на губы прозрачный блеск. Стилисты, в свою очередь, сделали ей «мокрую» укладку.

Вместе с дочерью актера Джонни Деппа в съемке принял участие австралийский певец и актер Трой Сиван.

В феврале Лили-Роуз Депп повторила культовый образ манекенщицы Кейт Мосс, которая ранее состояла в отношениях с ее отцом, для журнала i-D. Знаменитость позировала перед фотографом в прозрачном платье на лямках и трусах черного цвета. При этом от бюстгальтера она отказалась, а волосы собрала в небрежный пучок. Что касается аксессуаров, то героиня съемки выбрала серьги-кольца и золотой браслет.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости
    Опубликовано видео с обломками взорвавшегося в Атлантике батискафа
    Доктор Щербатова объяснила опасность солярия
    Дочь Джонни Деппа снялась в наряде на голое тело для Vogue
    Путин назвал преступлением неуважение к Корану
    Прячущегося в Польше россиянина обвинили в финансировании терроризма
    Невеста потеряла платье в аэропорту и едва не сорвала свадьбу
    В России ввели штраф за плевки
    Глобальное потепление усилит дожди и влажность в тропиках
    Певица Лолита высмеяла философию Виктории Бони
    Захарова сыронизировала над оговоркой Байдена
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.