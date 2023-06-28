Украинский бизнесмен Фирташ стал дипломатом на фоне риска экстрадиции в США

DW: Фирташ получил дипломатическую должность от Белоруссии, его экстрадиция невозможна

Украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа не смогут экстрадировать в США из-за получения статуса советника при международных организациях Белоруссии. Об этом со ссылкой на решение Высшего земельного суда Вены по уголовным делам от 14 июня сообщает Deutsche Welle (DW, внесено в России в реестр СМИ-иноагентов).

Комментируя дело об экстрадиции Фирташа в США, издание назвало неожиданным поворотом тот факт, что он внезапно получил от Белоруссии дипломатическую должность в Вене, чтобы остаться в Австрии.

Отмечается, что в тексте решения Высшего земельного суда Вены по уголовным делам от 14 июня аргументы защиты Фирташа занимают более 30 страниц. По данным издания, бизнесмен «добился того, что после девяти лет судебной тяжбы» по делу об экстрадиции его в США рассмотрение дела начнут заново.

Ранее сообщалось, что украинский олигарх Дмитрий Фирташ получил уведомление о подозрении в махинациях, нанесших многомиллиардный ущерб государству. Отмечалось, что в мае 2023 года Служба безопасности Украины (СБУ) и Бюро экономической безопасности (БЭБ) страны вручили подозрение миллиардеру и восьми топ-менеджерам его компаний.

В 2014 году Фирташ был арестован в Вене по запросу властей США, однако был отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. Тогда против бизнесмена были выдвинуты обвинения во взяточничестве и организации преступной группировки. Вопрос о его экстрадиции в Соединенные Штаты до сих пор не решен.