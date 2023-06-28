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17:22, 28 июня 2023Моя страна

Праздник чеченской культуры прошел в Дагестане

В Дагестане в честь 100-летия Расула Гамзатова прошел праздник чеченской культуры

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Дагестане в честь 100-летия поэта Расула Гамзатова прошел праздник чеченской культуры «Нохчийн Забараш». Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам начальника управления культуры национальной политики и туризма Хасавюртовского района Абдулы Абдулаева, подобные творческие встречи свидетельствуют о важности сохранения и популяризации национальных этнокультурных традиций народов России.

Танцевальные коллективы и ансамбли продемонстрировали свое мастерство. Гостей также ждала выставка, на которой представили старинные предметы и хозяйскую утварь, традиционные блюда чеченской кухни, народные промыслы. Желающие могли попробовать галнаш, далднаш, хингалш и другие национальные блюда.

«Праздник позволил каждому участнику и зрителю окунутся в атмосферу старинного гуляния с его особенностями, традициями и колоритом», — рассказали в Доме народного творчества Дагестана.

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    Варвара Кошечкина
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