В США заявили о ликвидации американских наемников россиянами в Краматорске

Экс-разведчик Риттер: российские войска ликвидировали в Краматорске американских наемников

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что российские войска ударом в Краматорске ликвидировали американских наемников, консультировавших Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в беседе с журналистом Гарландом Никсоном, видеозапись интервью доступна на YouTube.

По его словам, в Краматорске «была целая куча американского военного персонала». «Они прилетели туда из Румынии на двух [вертолетах] Black Hawk. И они выключили транспондеры, когда пересекли границу», — сообщил он.

Риттер добавил, что вертолеты Black Hawk нужны были для эвакуации солдат в случае их ранения. По его словам, среди ликвидированных американцев были военные советники и участники боевых действий.

27 июня издание The New York Times сообщило об ударе по общепиту, в котором находились иностранные наемники, воюющие на стороне украинской армии.

