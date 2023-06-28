Закрытие нескольких больниц и поликлиник в Крыму опровергли

Власти опровергли сообщения о закрытии нескольких больниц и поликлиник в Крыму с 1 июля

Сообщение о закрытии нескольких больниц и поликлиник в Крыму с 1 июля оказалось недостоверным.

В понедельник, 26 июня, на сайте РИА Новости Крым появилась публикация, в которой утверждалось, что в Крыму с 1 июля может быть прекращена работа нескольких больниц и поликлиник. Сообщалось, что в ряде медучреждений кадровая служба уже порекомендовала всем сотрудникам стационаров уйти в отпуск с 1 июля. Также якобы была приостановлена работа с заявлениями о приеме на работу и на дополнительную оплату в связи с замещением сотрудников, ушедших в плановый отпуск.

Отмечалось, что подобная ситуация связана с тем, что фонд ОМС прекратит финансировать профилактическую работу в медорганизациях, которые не прошли лицензирование. При этом агентство ссылалось на анонимные источники - никакие данные о них не раскрывались, в том числе не указывалось, каким образом они связаны с указанными медучреждениями.

Позже Министерство здравоохранения Крыма опровергло информацию о риске закрытия ряда больниц и поликлиник в регионе. Там подчеркнули, что на сегодняшний день все 84 медицинские организации республики имеют лицензию: 57 лицензированы полностью, 27 — лицензированы частично; при этом все они продолжат свою работу и после 1 июля.

В свою очередь депутат Госдумы Константин Бахарев в беседе с РИА Новости Крым сообщил, что нижняя палата российского парламента уже приняла в первом чтении законопроект о продлении сроков лицензирования для крымских больниц до 1 июля 2025 года. Данный закон позволит медучреждениям работать без перерывов и после 1 июля текущего года.

Публикация получила ограниченное распространение в СМИ. В частности, соответствующее сообщение появилось на портале «Лента новостей Крыма». В соцсетях появлялись отдельные публикации (1, 2).