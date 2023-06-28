Певица Лолита высмеяла философию Виктории Бони

Певица Лолита Милявская высмеяла философию ведущей и блогерши Виктории Бони

Певица Лолита Милявская высмеяла видео телеведущей и блогерши Виктории Бони, в котором та рассуждала на философские темы. Соответствующий ролик артистка опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Новое философское течение "Бонизм" без Е», — подписала Лолита видео, на котором она смотрит запись с участием Бони.

«Что такое ум? Ум — это мысль, а мысль — это мера измерения, то есть ум всегда вмешивается, всегда что-то сравнивает, получается, что мысль — это инструмент для измерения, и когда мы смотрим на мир, мы его измеряем, на мир нужно смотреть, а не измерять его. Когда мы смотрим на дерево, мы думаем, что оно зеленое, мы видим форму, объем, цвет. Получается, что выводы — это ничто иное, как поток мыслей, а мысль идет из прошлого, а прошлое — это воспоминание, а воспоминание — оно мертво, и таким образом, через тебя протекает смерть», — сказала телеведущая в видео, которое высмеяла певица.

«Если у тебя деменция, значит, ты живой. Правда?» — пошутила в ответ на речь Бони Лолита.

Виктория Боня — известная телеведущая, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» на телеканале ТНТ и актриса. Она часто рассказывает подписчикам в соцсетях о духовных практиках из нетрадиционной медицины, за пропаганду которых ее часто критикуют. В 2020 году Боня распространяла конспирологическую теорию о том, что коронавирус связан с вышками связи 5G.