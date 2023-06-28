Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:03, 28 июня 2023Интернет и СМИ

Певица Лолита высмеяла философию Виктории Бони

Певица Лолита Милявская высмеяла философию ведущей и блогерши Виктории Бони

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Лолита Милявская высмеяла видео телеведущей и блогерши Виктории Бони, в котором та рассуждала на философские темы. Соответствующий ролик артистка опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Новое философское течение "Бонизм" без Е», — подписала Лолита видео, на котором она смотрит запись с участием Бони.

Материалы по теме:
«Я цепенел от удовольствия, когда придумывал этот проект» «Дом-2» смотрела и ненавидела вся Россия. Как проект о любви стал фрик-шоу и что творилось за кадром?
«Я цепенел от удовольствия, когда придумывал этот проект»«Дом-2» смотрела и ненавидела вся Россия. Как проект о любви стал фрик-шоу и что творилось за кадром?
21 декабря 2020
«Выпрашивали у мужиков деньги и жгли их» Почему россияне массово пошли к магам-инфоцыганам и на эзотерические тренинги?
«Выпрашивали у мужиков деньги и жгли их»Почему россияне массово пошли к магам-инфоцыганам и на эзотерические тренинги?
9 марта 2022

«Что такое ум? Ум — это мысль, а мысль — это мера измерения, то есть ум всегда вмешивается, всегда что-то сравнивает, получается, что мысль — это инструмент для измерения, и когда мы смотрим на мир, мы его измеряем, на мир нужно смотреть, а не измерять его. Когда мы смотрим на дерево, мы думаем, что оно зеленое, мы видим форму, объем, цвет. Получается, что выводы — это ничто иное, как поток мыслей, а мысль идет из прошлого, а прошлое — это воспоминание, а воспоминание — оно мертво, и таким образом, через тебя протекает смерть», — сказала телеведущая в видео, которое высмеяла певица.

«Если у тебя деменция, значит, ты живой. Правда?» — пошутила в ответ на речь Бони Лолита.

Виктория Боня — известная телеведущая, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» на телеканале ТНТ и актриса. Она часто рассказывает подписчикам в соцсетях о духовных практиках из нетрадиционной медицины, за пропаганду которых ее часто критикуют. В 2020 году Боня распространяла конспирологическую теорию о том, что коронавирус связан с вышками связи 5G.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости
    Опубликовано видео с обломками взорвавшегося в Атлантике батискафа
    Доктор Щербатова объяснила опасность солярия
    Дочь Джонни Деппа снялась в наряде на голое тело для Vogue
    Путин назвал преступлением неуважение к Корану
    Прячущегося в Польше россиянина обвинили в финансировании терроризма
    Невеста потеряла платье в аэропорту и едва не сорвала свадьбу
    В России ввели штраф за плевки
    Глобальное потепление усилит дожди и влажность в тропиках
    Певица Лолита высмеяла философию Виктории Бони
    Захарова сыронизировала над оговоркой Байдена
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.