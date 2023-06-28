69-я параллель
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15:03, 28 июня 202369-я параллель

Госдума приняла закон о создании мониторинга вечной мерзлоты

Госдума в третьем чтении приняла закон о создании госмониторинга вечной мерзлоты
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Dirk Spijkers / Unsplash

Госдума в третьем, заключительном чтении приняла закон о создании государственного мониторинга состояния вечной мерзлоты. Трансляция пленарного заседания нижней палаты парламента ведется на сайте Думы.

Документ внесло в Госдуму правительство России еще в ноябре 2022 года. Палата приняла его в первом чтении в январе 2023-го, а второе чтение прошло 27 июня.

«Предусматривается внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на создание на базе государственной наблюдательной сети Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды государственного фонового мониторинга состояния многолетней (вечной) мерзлоты», — говорится в пояснительной записке к документу.

Мониторинг состояния вечной мерзлоты, считают авторы инициативы, нужен и для оценки и прогнозирования ее состояния. Его планируется реализовывать в два этапа: в 2023 году году начнут разработку соответствующих методов и технологий, а в 2024-2025 годах организуют саму систему.

Ранее в интервью «Ленте.ру» биолог Анча Баранова перечислила скрытые в вечной мерзлоте России опасности. Она рассказала, как группа ученых из Франции изъяла изо льда, добытого в зоне вечной мерзлоты в Якутии, дюжину древних вирусов, самому старшему из которых было 48,5 тысячи лет.

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    Никита Абрамов
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