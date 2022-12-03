69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
08:00, 3 декабря 202269-я параллель

Биолог перечислила скрытые в вечной мерзлоте России опасности

Биолог Баранова: мерзлота в Сибири может скрывать вирусы, опасные споры и микроорганизмы

Фото: Stefan Wackerhagen / Globallookpress.com

Вечная мерзлота в Сибири может скрывать различные вирусы, споры и микроорганизмы. Такие опасности в интервью «Ленте.ру» перечислила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.

Она рассказала, как группа ученых из Франции изъяла из льда, добытого в зоне вечной мерзлоты в Якутии, дюжину древних вирусов, самому старшему из которых было 48,5 тысячи лет.

«Один из вирусов разморозился и атаковал амебу, он клетку амебы убил, а сам при этом размножился. Из одной вирусной частицы получилось сто. То есть за тысячи лет вирус не потерял свои свойства, как бы "ожил"», — объяснила Баранова.

При этом в последнее время, отметила биолог, оттаивает большая площадь вечной мерзлоты, однако вероятная опасность кроется не столько в древних вирусах, сколько в тех представителях биологических царств, которые считались вымершими, но на деле оказались законсервированы в вечной мерзлоте.

«То есть не вирусы, не бактерии, а какая-то иная форма вполне земной, но древней жизни под названием, скажем, "логус гогогус", которая питается чем попало и людьми в том числе», — сказала биолог, отметив, что ничего «суперопасного» пока не обнаружилось.

Материалы по теме:
«Разморозился и атаковал амебу» Найденные в Сибири вирусы ожили и оказались способны убивать. Опасны ли они для человека?
«Разморозился и атаковал амебу»Найденные в Сибири вирусы ожили и оказались способны убивать. Опасны ли они для человека?
Сегодня
Древние вирусы и массовый аутизм: чем глобальное потепление угрожает человечеству?
Древние вирусы и массовый аутизм:чем глобальное потепление угрожает человечеству?
14 мая 2022
«Такое не находили даже в царских усыпальницах» В Арктике впервые нашли артефакты XVII века. Как север сохранил их?
«Такое не находили даже в царских усыпальницах»В Арктике впервые нашли артефакты XVII века. Как север сохранил их?
24 февраля 2022

При этом специалист призвала подумать и о других, более реальных опасностях, которые могут поджидать человечество в вечной мерзлоте. Существуют бактерии, например, сибирская язва, которые могут долго существовать в виде спор в телах ранее погибших животных, а при потеплении оживать. Подобные места, отметила она, отмечены на картах, но есть и захоронения, о которых нет информации.

«Нужно мониторить все новоразмороженные участки вечной мерзлоты, делать микробиологические и вирусологические обзоры, смотреть все, что обитает в талой воде: амебы, коловратки, что-то еще», — заключила биолог.

Ранее замглавы Минприроды России Сергей Аноприенко заявил, что темпы потепления в российской арктической зоне превысили среднемировые показатели в несколько раз. Он подчеркнул, что в последние 30 лет скорость повышения температуры значительно растет во всех арктических районах — за эти годы температура поднялась более чем на четыре градуса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Белый дом пояснил заявления Байдена о контактах с Путиным
Биолог перечислила скрытые в вечной мерзлоте России опасности
Котенок леопарда из приморского нацпарка поиграл в оператора
Россия примет меры в случае принятия Финляндии и Швеции в НАТО
Посольство России раскритиковало обвинения США в нарушении религиозных прав
IT-эксперт рассказал о хранящихся на сим-карте конфиденциальных данных
Стало известно о «милосердных» французах в захваченной Наполеоном Москве
Биолог оценила опасность ожившего и атаковавшего амебу вируса из мерзлоты Сибири
Маск раскрыл часть документов по скандалу в Twitter с сыном Джо Байдена
Экономист высказался о ближайшем будущем курса рубля
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.