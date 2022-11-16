Потепление в российской Арктике превысило среднемировые темпы в несколько раз

Темпы потепления в российской Арктике превысили среднемировые показатели в несколько раз

Темпы потепления в российской арктической зоне превысили среднемировые показатели в несколько раз. Такое заявление сделал замглавы Минприроды России Сергей Аноприенко, сообщает издание The Arctic.

«По данным российских ученых, темпы потепления на территории России примерно в два с половиной раза превосходят среднеглобальные, а на территории российской Арктики — в 3,7 раза», — рассказал Аноприенко на 27-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Он подчеркнул, что в последние 30 лет скорость роста температуры значительно растет во всех арктических районах — за эти годы температура поднялась более чем на 4 градуса. Из-за этих процессов уменьшается площадь морского льда — за последние 10 лет она сократилась более чем в три раза.

По словам Аноприенко, к 2050 году в России потенциальный экономический ущерб от таяния вечной мерзлоты может составить не менее пяти триллионов рублей, то есть более 80 миллиардов долларов. При этом он объяснил, что немедленно остановить климатические изменения невозможно даже в том случае, если производства во всем мире прекратят работать.

Ранее академик РАН Вадим Покровский высказал мнение, что таяние ледников и раскопки в Арктике могут грозить человечеству пробуждением неизвестных вирусов прошлого. При этом ученый отметил, что для заражения человека вирус должен иметь способный на это генетический код.