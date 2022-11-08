Академик РАН оценил вероятность появления смертоносной пандемии в Арктике

Академик РАН Покровский заявил, что раскопки в Арктике могут грозить пробуждением вирусов

Таяние ледников и раскопки в Арктике могут грозить человечеству пробуждением неизвестных вирусов прошлого. Такое мнение высказал академик РАН Вадим Покровский в беседе с телеканалом «Мир 24», оценивая вероятность появления новой смертоносной пандемии.

«Надо работать, чтобы предсказать все неприятные последствия, которые могут быть вследствие нашей работы в Арктике, куда мы сейчас сильно вторгаемся с нашими технологиями. Хотим там добывать полезные ископаемые. Это чрезвычайно интересное направление. Пока очевидных опасностей нет, но осторожность нужна», — заявил ученый, добавив, что люди должны беречь ледники и вести себя осторожно по отношению к природе, в которую они вторгаются.

Комментируя исследование ученых из университета Оттавы, которые пришли к выводу, что при большом объеме таяния ледников возрастает риск распространения патогенов, Покровский отметил, что вирусы тесно связаны со своими хозяевами. Для того, чтобы заразить человека, у вирусов должен быть генетический код, который на это способен, но чем выше их возраст, тем больше их предыдущие носители отдалены от человека в генетическом плане. Из-за этого вероятность их опасности для людей уменьшается.

Так, найденный в ледниках вирус возрастом 30 тысяч лет, поразивший амебу, не должен представлять угрозу для людей, несмотря на свою живучесть — генетический код амебы сильно отличается от человеческого. При этом академик допустил, что спровоцировать появление нового вируса могли бы раскопанные останки неандертальцев, потому что никто до сих пор не знает, отчего вымерли древние люди.

По убеждению Покровского, вероятность того, что найдется вирус, способный уничтожить человечество, крайне мала, а современные технологии позволят ученым быстро справиться с этой проблемой.

Ранее российские ученые нашли арктических червей-коловраток, которые провели около 24 тысяч лет в вечной мерзлоте в замороженном состоянии. Это открытие доказало возможность замораживать многоклеточные организмы на долгое время.