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12:09, 28 июня 2023Интернет и СМИ

Назван способ добраться из Крыма в Херсонскую область в объезд Чонгарского моста

Советник главы Крыма Крючков заявил о работе двух пунктов пропуска в Херсонскую область

Фото: Dmitry Ant / Unsplash

В Сети стала распространяться информация о том, что после удара по Чонгарскому мосту Херсонская область оказалась отрезана от Крыма. Также сообщалось, что между Крымом и Херсонской областью до 30 июня приостановили автобусное сообщение. ТАСС сообщил об этом со ссылкой на кассира автостанции, а также подтвердил информацию в Минтрансе Херсонской области. Позже власти Крыма опровергли эту информацию.

«Крым с Херсонской областью соединяет три пункта пропуска: два в районе Армянска и один в районе Джанкоя. Сбой в работе одного из них не может кардинально нарушить транспортную логистику сухопутного транспортного коридора», — написал советник главы Крыма Олег Крючков в личном Telegram-канале.

В Минтрансе Крыма объяснили, что также сохраняется возможность добраться до Херсонской области на автобусе. «На сегодняшний день автобусное сообщение между Крымом и Херсонской областью осуществляется следующим образом: рейс Ялта-Мелитополь через Геническ ходит с выходом из Симферополя в 10:30. Также работают рейсы: Симферополь-Мелитополь, Симферополь-Бердянск, Симферополь-Скадовск», — сообщил крымский министр транспорта Николай Лукашенко в личном Telegram-канале.

Сообщения об отрезанности Херсонской области от Крыма и проблемах с автобусным сообщением не вызвали широкого интереса в российских СМИ. О приостановке автобусного сообщения написали единичные региональные паблики в социальных сетях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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