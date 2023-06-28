В театре Бурятии покажут запрещенную Сталиным оперу «Великая дружба»

На сцене Бурятского оперного театра покажут оперу советского композитора и дирижера Вано Мурадели «Великая дружба», которая в 1948 году была раскритикована и запрещена советским лидером Иосифом Сталиным. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Как пояснили в театре, постановку можно будет увидеть 13 и 14 сентября — именно она откроет новый сезон. Работа над подготовкой к спектаклю ведется уже полгода: к настоящему времени уже готов макет декораций, отшиваются костюмы. Как рассказали в театре, всего к премьере планируется подготовить 160 костюмов.

«Это сокровище, которое было закопано, затоптано, забросано, и которое нам посчастливилось отыскать. Я думаю, в результате наших усилий спектакль станет достоянием не только нашего края, нашей республики, но покажем мы его и в других городах», — отметил художественный руководитель театра Владимир Рылов.

Опера «Великая дружба» была впервые поставлена на сцене в 1947 году. Однако после того, как Сталин посетил постановку в Большом театре, произведение подверглось жесткой критике и было снято с репертуара.