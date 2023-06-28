Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
11:18, 29 июня 2023Моя страна

В театре Бурятии покажут запрещенную Сталиным оперу

В театре Бурятии покажут запрещенную Сталиным оперу «Великая дружба»

Фото: Kilyan Sockalingum / Unsplash

На сцене Бурятского оперного театра покажут оперу советского композитора и дирижера Вано Мурадели «Великая дружба», которая в 1948 году была раскритикована и запрещена советским лидером Иосифом Сталиным. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Как пояснили в театре, постановку можно будет увидеть 13 и 14 сентября — именно она откроет новый сезон. Работа над подготовкой к спектаклю ведется уже полгода: к настоящему времени уже готов макет декораций, отшиваются костюмы. Как рассказали в театре, всего к премьере планируется подготовить 160 костюмов.

«Это сокровище, которое было закопано, затоптано, забросано, и которое нам посчастливилось отыскать. Я думаю, в результате наших усилий спектакль станет достоянием не только нашего края, нашей республики, но покажем мы его и в других городах», — отметил художественный руководитель театра Владимир Рылов.

Опера «Великая дружба» была впервые поставлена на сцене в 1947 году. Однако после того, как Сталин посетил постановку в Большом театре, произведение подверглось жесткой критике и было снято с репертуара.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Отца найденного мертвым в гараже в Екатеринбурге мальчика решили вернуть с СВО
    Россиян предупредили о блокировке счетов в банках из-за комментариев к переводам
    Во Вселенной впервые обнаружили гравитационно-волновой фон
    ФСБ задержала зампреда правительства КЧР за многомиллионные хищения на закупках
    Тиктокерша показала способ избавиться от комаров с помощью свечи
    На севере Франции протестующие подожгли мэрию
    Порнозвезда рассказала о съемках в самой безумной сцене
    Россиянин соврал о дне рождения ради экономии на авиабилете и пошел под суд
    Следственный комитет возбудил уголовное дело против 160 наемников из 33 стран
    В ЕС обвинили западные СМИ в превознесении мятежа Пригожина
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.