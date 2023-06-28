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22:19, 28 июня 2023Мир

Шольц назвал действия ЧВК «Вагнер» неожиданностью для разведки ФРГ

Шольц заявил, что действия ЧВК «Вагнер» стали неожиданностью для разведки ФРГ
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Johanna Geron / Reuters

Действия ЧВК «Вагнер» в минувшие выходные в России стали неожиданностью для Федеральной разведывательной службы Германии. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в среду в интервью телеканалу ARD.

По словам Шольца, разведывательные органы страны, «разумеется, не знали об этом заранее».

Отвечая на вопрос о публикациях в американской прессе о том, что о подготовке мятежа якобы могла знать разведка США, политик заявил: «Об этом мы будем говорить все вместе [на Западе]. В том числе о положении вещей, по поводу которых сейчас есть спекуляции».

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о необходимости усилить «внешнюю границу ЕС» с Белоруссией из-за размещения там ЧВК «Вагнер». Он назвал присутствие вагнеровцев в Белоруссии потенциальной опасностью и признался, что понимания, чем они будут заниматься в республике, нет. По его мнению, данная ситуация должна быть рассмотрена и проанализирована НАТО.

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    Юлия Мискевич
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