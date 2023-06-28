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11:56, 28 июня 2023Мир

В Минобороны Германии назвали нынешний год решающим в ситуации на Украине

Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал нынешний год решающим в ситуации на Украине
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Нынешний 2023 год и ближайшие месяцы можно назвать решающими в ситуации на Украине. С таким заявлением в эфире телеканала ZDF выступил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«С большой долей вероятности это сейчас решающий год, решающие месяцы», — сказал глава немецкого оборонного ведомства, добавив, что делает ставку на большое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Писториус отметил, что Берлин несколько недель назад принял пакет военной помощи Украине на 2,7 миллиарда евро, и дальнейшая поддержка Киева Германией будет иметь долгосрочный характер.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ требуется время, чтобы показать эффективность в ходе контрнаступления, и призвал не ожидать блокбастера.

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    Глеб Бажуткин
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