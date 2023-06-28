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15:21, 28 июня 2023Мир

Швейцария присоединилась к новому пакету антироссийских санкций

Власти Швейцарии присоединились к 11-му пакету антироссийских санкций ЕС

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Федеральный Совет Швейцарии принял решение о присоединении к новому, 11-му пакету антироссийских санкций Евросоюза (ЕС). Об этом сказано на сайте органа власти.

«Федеральный совет был проинформирован о том, что 28 июня 2023 года Федеральный департамент экономики, образования и исследований (DEFR), отвечающий за санкции, расширил санкционный список в отношении России», — говорится в сообщении Федерального Совета.

Ограничения вступят в силу в 18:00 по местному времени (19:00 мск).

23 июня вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России. Под ограничения попали 87 российских предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также зарубежные компании, которые, по мнению Брюсселя, помогают Москве обходить ограничения.

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    Александр Слабиев
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