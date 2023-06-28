В Москве нашли тело участвовавшего в стыковке «Союз – Аполлон» ученого

Regnum: в Москве нашли тело участвовавшего в стыковке «Союз – Аполлон» 81-летнего ученого

В Москве нашли тело 81-летнего ученого Алексея Богомолова, который участвовал в разработке системы световой сигнализации для стыковки космических кораблей «Союз-19» и «Аполлон» 1975 года. Об этом сообщил агентству Regnum источник в правоохранительных органах.

Собеседник отметил, что родственники обнаружили мужчину без признаков жизни в квартире. По факту случившегося была организована проверка.

Богомолов родился 22 декабря 1941 года. Много лет занимал должность начальника исследовательского сектора Особого конструкторского бюро МЭИ. Он создал один из первых в СССР лазерных дальномеров, которые использовались для калибровки радиолокационной станции «Кама». Также Богомолов разработал систему световой сигнализации для космического корабля «Союз».

Ученый участвовал в процессе стыковки советского и американского космических кораблей, который впоследствии нарекли «рукопожатие в космосе». За свою работу Богомолов был удостоен ордена «Знак почета», кроме того, он получил медали Федерации космонавтики России «С.П. Королев» и почетного знака Циолковского Федерального космического агентства.