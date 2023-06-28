В российском регионе задержали промышлявшую торговлей наркотиков ОПГ

В Ставрополье задержали 18 участников ОПГ по подозрению в 69 эпизодах сбыта наркотиков

В Ставропольском крае накрыли промышлявшую торговлей наркотиков организованную преступную группировку (ОПГ) — полиции удалось задержать 18 ее участников, которые создали в регионе онлайн-магазин и распространяли через него мефедрон, амфетамин, МДМА, гашиш и марихуану. Об этом сообщил Telegram-канал издания Baza.

По его данным, онлайн-наркомаркет работал с начала 2022 года и за это время успел осуществить как минимум 69 заказов. При этом личность создателя ОПГ все еще устанавливают.

Во время обыска у подозреваемых в серии эпизодов сбыта запрещенных веществ нашли более килограмма наркотиков, в основном мефедрон и МДМА. Из 18 участников группировки 13 человек отправили под стражу, четырех — под домашний арест, одной девушке меру пресечения не выбрали.

В отношении всех задержанных возбудили уголовное дело по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества и участие в нем»).