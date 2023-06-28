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12:17, 28 июня 2023Путешествия

Названы убытки европейских стран от ухода российских туристов

Вице-президент РСТ Барзыкин оценил потери Европы от ухода туристов из РФ в миллиард евро

Фото: Louiza Vradi / Reuters

Средний чек российских туристов при отдыхе в европейских странах составлял около 1200 евро. По разным подсчетам, государства ЕС могли потерять порядка миллиарда евро из-за дефицита путешественников из России. Об этом «Ленте.ру» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Европейские страны потеряли миллионы российских туристов. Средний чек на поездку был 1200 евро, так что можно приблизительно подсчитать убытки, — сказал Барзыкин. — В первую очередь потеря российских туристов неприятна для Финляндии. Сухопутная граница давала достаточно большой оборот и туристов, и шопоголиков, тех, кто приезжал не только на экскурсии и оздоровление, но также активно покупал».

По словам эксперта, россияне входили в тройку туристов с самой высокой покупательской способностью: путешественники не сидели на пляжах, а активно ездили на экскурсии, покупали местную продукцию и услуги.

«Уход российских туристов ощутили также Италия, Испания, Греция, Франция. Германия раньше привлекала большое число туристов благодаря диверсифицированным продуктам. Теперь этого нет. Теперь большинство путешественников едут в Турцию, скоро начнут активно ездить в Китай. Потери для Европы оцениваются по-разному, но озвучиваются суммы порядка миллиарда евро», — заключил Барзыкин.

Ранее в Euronews сообщили, что европейские страны, в том числе Латвия, Финляндия, Чехия и Испания, понесли убытки из-за потери российских туристов в результате введенных ограничений. Только в Финляндии россияне оставляли 170 евро за сутки.

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