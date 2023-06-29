Шольц заявил об извлеченном из мятежа ЧВК «Вагнер» уроке

Канцлер ФРГ Шольц: мятеж ЧВК «Вагнер» в России показал опасность частных военных компаний

Попытка мятежа ЧВК «Вагнер» в России, когда колонны бойцов двигались по стране, заняв Ростов-на-Дону и направившись в Москву, продемонстрировала опасность передачи военной силы в частные руки. О таком уроке, извлеченном из событий 23-24 июня, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Его цитирует ТАСС.

По его словам, западные чиновники и дипломаты внимательно следили за событиями вокруг мятежа ЧВК. «Для нас было всегда ясно, что мы можем только наблюдать за этим. Мы не занимаем чью-либо сторону в том, что происходит в России», — подчеркнул он.

Шольц напомнил, что Запад считает своей целью обеспечение независимости Украины.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ударах по его подразделениям. В Минобороны эту информацию назвали ложной. Тем не менее, поддержавшие Пригожина подразделения ЧВК направились в Ростов-на-Дону и в сторону Москвы, а ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу. Позднее с Пригожиным поговорил президент Белоруссии Александр Лукашенко, предложив «Вагнеру» убежище в республике.