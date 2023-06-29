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12:02, 29 июня 2023Экономика

Cудоверфь «Звезда» передала заказчику и спустила на воду танкеры типа «Афрамакс»

«Звезда» передала заказчику четвертый и спустила на воду пятый танкер типа «Афрамакс»

Фото: Пресс-служба «Роснефти»

В День кораблестроителя на Cудостроительном комплексе «Звезда» одновременно состоялись церемония передачи заказчику танкера «Академик Губкин» и спуск на воду с открытого тяжелого достроечного стапеля танкера «Восточный проспект», который строится на верфи для ПАО «Совкомфлот». В торжественной церемонии в режиме телемоста принял участие председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Он поздравил корабелов с профессиональным праздником и поблагодарил за эффективную работу. «Сегодня благодаря вам российский гражданский флот, да и вся страна получает подарок, значение которого сложно переоценить. Из бухты "Большой Камень" отправляется танкер нового поколения "Академик Губкин". А еще один под названием "Восточный Проспект" спускаем на воду. Они спроектированы с соблюдением самых высоких экологических стандартов. Сделаны на верфи «Звезда» по передовым технологиям», — отметил Михаил Мишустин, обращаясь к судостроителям.

«Несколько лет суда таких размеров и такой сложности в России не строили. Не было мощностей. Теперь на Дальнем Востоке уверенно развивается высокотехнологичный кластер с огромным потенциалом. Сейчас там работают над сложнейшими задачами, необходимыми для освоения Северного морского пути, трудятся профессионалы своего дела, применяется новейшее оборудование», — подчеркнул председатель российского правительства.

«Академик Губкин», четвертое построенное на верфи судно из серии крупнотоннажных танкеров типа «Афрамакс», поступил заказчику — компании «Роснефтефлот», дочернему обществу «Роснефти».

Танкер «Академик Губкин» успешно прошел ходовые испытания, во время которых экипаж, сдаточная команда и специалисты верфи выполнили испытания главной и вспомогательной силовых установок, систем жизнеобеспечения и навигационного комплекса судна. Все оборудование отработало в штатном режиме, без замечаний со стороны представителей Морского регистра судоходства и заказчика. После церемонии «Академик Губкин» вышел из акватории Большого Камня в первый полноценный рейс.

Танкер «Восточный проспект» был спущен на воду с помощью транспортно-передаточного дока «Вымпел». В ближайшее время предстоят достроечные работы, а затем – ходовые и швартовные испытания в море.

Hефтеналивные суда типа «Афрамакс» усиленного ледового класса предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Длина танкера — 250 метров, ширина — 44 метра, дедвейт — 114 тысяч тонн. Суда этого типа впервые в России построены на ССК «Звезда». «Зеленые» танкеры спроектированы с соблюдением высоких стандартов по экологической безопасности. Главная и вспомогательная энергетические установки могут работать как на традиционном, так и на экологически чистом топливе — сжиженном природном газе, что соответствует правилам по ограничению выбросов оксидов серы и парниковых газов в бассейне Балтийского и Северного морей.

Всего в портфеле Судостроительного комплекса «Звезда» заказы на 12 танкеров этого типа, 10 из них — по заказу «Роснефтефлота». Три первых «Афрамакса» уже выполняют регулярные рейсы.

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    Татьяна Романова
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